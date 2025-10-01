Die Wirklichkeit der Handelsbeziehungen zwischen EU und Afrika

1. Einleitung



Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Afrika reichen bis in die vorkoloniale und koloniale Zeit zurück, als Afrika als wichtige Rohstoffquelle für die europäische Industrie diente. Allmählich verlagerte sich diese wirtschaftliche Beziehung auf den Handel, der bis heute zwischen der Europäischen Union (EU) und Afrika besteht, insbesondere zwischen den Ländern, die eine koloniale Vergangenheit haben. So wird der Begriff von der EU als Afrikas traditionellem Handelspartner gepflegt.

Die ursprüngliche Struktur und das Muster der Handelsbeziehungen fallen in den Bereich des interindustriellen Handels, bei dem der Handel über verschiedene Branchen und Produkte hinweg stattfand, z.B. exportierte Afrika Rohstoffe in die EU und importierte Fertig- und Halbfertigwaren. Dies war in vielen afrikanischen Ländern vor und kurz nach der Unabhängigkeit der Fall, als die EU etwa ein Zehntel ihres gesamten Handels mit Afrika abwickelte, während etwa die Hälfte des gesamten Handels Afrikas mit der EU stattfand (Abbildungen 1 und 2) (IMF IMTS, 2025).

Die Entdeckung von Bodenschätzen wie Erdöl in kommerziellen Mengen in Afrika wirkte sich negativ auf den Agrar- und Ernährungssektor aus. Der Sektor verlor in der Entwicklungsagenda an Bedeutung, obwohl der Großteil der Bevölkerung in ihm tätig war und ist. In der Folge drohte in vielen Ländern eine schwere Ernährungsunsicherheit (Kareem et al., 2025). Darüber hinaus erforderten die damals noch jungen Rohstoffindustrien enorme Investitionen in eine kapitalintensive Produktion. Um die Ernährungsunsicherheit zu überwinden und die für die Produktion erforderlichen Anlagen zu beschaffen, waren Importe erforderlich, die größtenteils aus der EU stammten. Außerdem machte die wachsende afrikanische Bevölkerung, die sich von 228 Millionen im Jahr 1950 auf über 1,5 Milliarden im Jahr 2024 versiebenfachen sollte (UNCTADstat, 2025), vermehrte Importe aus der EU erforderlich.

Dadurch wurde die Handelsstruktur zwischen der EU und Afrika auf den intra- und interindustriellen Handel ausgeweitet. Die Wirkmacht und der Umfang der EU-Exporte nach Afrika, insbesondere von Maschinen, sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung und Expansion des Realsektors, also des Teils der Gesamtwirtschaft, der Produktion, Vertrieb und Konsum von Gütern und Dienstleistungen umfasst. Dabei sind die Agrar- und Lebensmittelexporte nach Afrika jedoch ein zweischneidiges Schwert: Sie stärken zwar die Widerstandsfähigkeit des Kontinents gegenüber Ernährungsunsicherheit, wirken sich aber gleichzeitig negativ auf die heimischen Agrar- und Lebensmittelsysteme aus (s. Kareem, 2025; Shiferaw und Di Ciommon, 2023).