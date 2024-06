„Ernährungssicherheit ist kein kontroverses, sondern ein verbindendes Thema“

Sie haben auch Multi-Aktor-Foren und kommunale Ausschüsse gegründet. Wie funktionieren diese Runden?

Es geht darum, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen. Das sind z.B. Landwirte, Verbraucher, Politiker und andere Entscheidungsträger, Lebensmittelunternehmer, Akademiker. Wir analysieren regelmäßig, was in unserer Ernährungslandschaft passiert, was gut funktioniert und was verbessert werden kann. Dann entwickeln wir politische Vorschläge für die Gesetzgeber und teilen sie mit den lokalen Beamten und der Öffentlichkeit. Wir konzipieren auch Kommunikationskampagnen, um die Bürger*innen dazu zu bewegen, sich aktiv für das Recht auf Nahrung einzusetzen und ihnen dabei zu helfen, bestimmte Verhaltensweisen zu ändern.

Wie schaffen Sie Konsens zwischen so vielen verschiedenen Akteuren?

Nogales: Aus unserer Forschung haben wir Erkenntnisse über unser Lebensmittelsystem gewonnen, die uns helfen, andere zu überzeugen. Unsere Ausschüsse arbeiten auf Gemeindeebene, daher sind unsere unmittelbaren Zielgruppen die Kommunalverwaltungen. Ich habe mich im Laufe der Jahre mit vielen Bürgermeister*innen unterhalten und ihnen gesagt: 'Das ist die Lage. Ernährungsunsicherheit ist ein wirtschaftliches, soziales, gesundheitliches und ökologisches Problem.' Dann haben wir Gouverneure, Minister, andere Entscheidungsträger, Behörden und die Medien besucht.

Haben sie zugehört?

Wenn wir uns mit Evidenz aus Untersuchungen an die gewählten Vertreter wenden, zeigen sich die meisten von ihnen überrascht. Sie haben in der Regel keine Ahnung, was vor Ort passiert, und sind sich der Probleme oft nicht bewusst. Alle begrüßen die Vorschläge unserer Interessengruppen, da sie gewöhnlich nicht über das nötige Fachwissen verfügen, um Probleme rund um Ernährungsunsicherheit anzugehen und zu lösen. So bieten wir ihnen die Möglichkeit, die Anliegen der Bürger zu erfahren und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.