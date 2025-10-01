Erreicht der innerafrikanische Handel eine neue Stufe?

Am 1. Januar 2021 trat das Afrikanische Kontinentale Freihandelsabkommen (AfCFTA) offiziell in Kraft. Die Bildung einer der größten Freihandelszonen der Welt mit einem Markt von mehr als 1,3 Milliarden Menschen in 54 Ländern war von großen Hoffnungen begleitet: Dies könne ein transformativer Meilenstein auf Afrikas Weg zu einem ökonomischen Zusammenwachsen sein und den innerafrikanischen Handel um 53 Prozent steigern. Fast fünf Jahre nach diesem Start ist es nun Zeit, eine Bilanz des bisher Erreichten zu ziehen und zu zeigen, welche Herausforderungen für eine Umsetzung zu meistern sind.

Rechtlich ist das AfCFTA seit 2021 funktional, aber der Handel nach den Vorzugsbedingungen des AfCFTA wird erst möglich, nachdem das AfCFTA-Sekretariat Zollerleichterungen zwischen den Staaten technisch verifiziert hat. Dazu müssen sie zuvor zwischen den Staaten ausgehandelt worden sein, und die Zollsysteme sollten auf die neuen Bedingungen für Einfuhren umgestellt sein – also auch auf die Bearbeitung der AfCFTA-Ursprungszertifikate. Neue Zollsätze, die für auf dem Kontinent gehandelte Güter angeboten werden, gehen in das öffentliche AfCFTA-Zollverzeichnis ein. Für einen praxisnahen Probelauf des gesetzlichen Rahmens führte der Rat der AfCFTA-Handelsminister die Guided Trade Initiative (GTI) ein. Sie setzt die Regeln, unter denen seit Oktober 2022 eine begrenzte Zahl vor allem landwirtschaftlicher Güter zwischen zunächst sieben Staaten ausgetauscht werden. Im Februar 2025 waren es zehn Länder, die aktiv unter der GTI Handel trieben.

Ratifikation ist vollendet ­– Zollerleichterungen unvollständig

Bis zum August 2025 haben 54 der 55 afrikanischen Staaten den AfCFTA-Vertrag unterzeichnet (nur Eritrea fehlt). 48 Staaten haben bereits ihre Ratifizierungsdokumente an die Kommission der Afrikanischen Union (ACU) übermittelt. Aufgrund bestehender und sich überschneidender regionaler Wirtschaftsgemeinschaften (REC) und entsprechener Freihandelsvereinbarungen bringen einzelne Staaten oder einzelne REC die Zollerleichterungen ein. Diese müssen dann „technisch verifiziert“ (in Übereinstimmung mit den vereinbarten Grundsätzen) und amtlich veröffentlicht werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben nicht alle Staaten diese Schritte vollzogen, was aber für den Handel unter den Regeln des AfCFTA unerlässlich ist.

Die Zölle sollen nach dem Fahrplan des AfCFTA schrittweise bis zum Jahr 2035 abgebaut werden. Die meisten Unterzeichnerstaaten haben sich verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren die Zölle auf 90 Prozent der unkritischen Waren abzuschaffen. Für die wenig entwickelten Länder (LDC) gilt eine Frist von zehn Jahren. Das AfCFTA sieht vor, dass bestimmte Waren als wirtschaftlich sensible Produkte eingestuft werden können und dass außerdem bis zu drei Prozent der Zolltarifpositionen (und maximal zehn Prozent des Importwerts) ganz vom Zollabbau ausgenommen werden dürfen. Die Klausel für wirtschaftlich sensible Güter (sieben Prozent der Zolltarifpositionen) soll den Staaten mehr Flexibilität geben, ihre einheimischen Industrien zu schützen, Ernährungssicherheit zu gewährleisten, die Staatseinnahmen zu sichern oder Lebensgrundlagen zu garantieren.