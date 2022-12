Selten verfügen Frauen über Produktionsmittel und Zugang zu Krediten und landwirtschaftlicher Beratung. Stattdessen beschaffen sie stundenlang Wasser und Feuerholz für die Nahrungszubereitung und sorgen für ihre Kinder, alte und kranke Familienmitglieder. Frauen brauchen dringend Unterstützung – innerhalb der Familie sowie von staatlichen Stellen – damit Sie Zeit und Kraft finden können, um aktiv an Entscheidungsprozessen auf Gemeindeebene teilzunehmen.

Neue Rechte auf Land und Saatgut – auch für Frauen?

Im Jahr 2018 haben die Vereinten Nationen ein neues Menschenrecht anerkannt. In der Erklärung über die Rechte von Kleinbäuer*innen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten (United Nations Declaration on the Rights of Peasants and other people working in rural areas, UNDROP) sind die Rechte auf Land, Saatgut und Ernährungssouveränität festgeschrieben – als individuelle und als kollektive Rechte.

Von großer Bedeutung hierbei ist: Gemeinschaftliche Landsysteme müssen das Recht von Frauen auf Land gewährleisten. Vor allem in Afrika werden über 70 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Form kommunaler Landrechte nach dem sogenannten Gewohnheitsrecht verwaltet, das oft im Gegensatz zur nationalen Gesetzgebung steht. Diese räumt Frauen in vielen Ländern durchaus gleiche Rechte ein. Doch fällt es Frauen vor allem in ländlichen Gebieten schwer, diese Rechte einzufordern. Sie können kein Land erben und nur begrenzt mitbestimmen, wie das Land genutzt wird. Dies wird auch als Family Land Grabbing bezeichnet.

UNDROP bekräftigt zwar die Gleichstellung von Frauen, wie sie seit 1979 im Internationalen Pakt der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frauen (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, CEDAW) verankert ist. Die Erklärung erkennt aber nicht ausdrücklich das Recht von Frauen an, Land zu erben. Weiterhin betont sie, dass Frauen nicht diskriminiert werden dürfen, räumt ihnen aber nicht explizit gleiche Rechte bei einer Agrarreform oder bei der Zuteilung von Gemeindeland ein.