Mit höheren Kakaopreisen gegen illegale Kinderarbeit

Wer ein Stück Schokolade isst, dem ist selten bewusst, dass für die Erzeugung des Rohstoffs im grossen Ausmaß Kinder ausgebeutet werden. In Ghana und der Elfenbeinküste, den zwei größten Erzeugerländern von Kakao in Westafrika, produzieren rund 2,5 Millionen Kakaobauern etwa 60 Prozent des Weltkakaos. Sie leben in extremer Armut, da der Preis für ihre Ware viel zu niedrig ist. Die meisten sind deshalb auf die Mitarbeit von Kindern angewiesen. Für Minderjährige ist die Arbeit in den Plantagen oft sehr gefährlich: Sie benutzen Macheten, versprühen Pestizide ohne Schutzkleidung und schleppen schwere Lasten.

Heute arbeiten 1,56 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren in Ghana und der Elfenbeinküste im Kakaosektor, dies ergab eine Untersuchung der Universität Chicago. Die Kinderarbeit ist sogar angestiegen: zwischen 2008/09 und 2018/19 um 14 Prozent, die gefährliche Kinderarbeit um 13 Prozent, bei einem Anstieg der Kakaoproduktion um rund 60 Prozent.

Und die 100-Milliarden-Dollar schwere Schokoladenindustrie? Die acht größten Hersteller hatten 2001 versprochen, die schlimmsten Formen von Kinderarbeit bis 2020 um 70 Prozent zu verringern. Das Ziel wurde deutlich verfehlt. Zwar gibt es inzwischen mehr zertifizierten Kakao, staatliche Vereinbarungen, sektorweite Kooperationen und nationale Multi-Stakeholder-Plattformen. Doch es mangelt an Rechenschaftspflichten, Transparenz und der rechtlichen Durchsetzung eingegangener Verpflichtungen, wie der Kakaobarometer 2020 kritisiert.

Vor diesem Hintergrund hat die Schokoladenfirma Tony´s Chocolonely mit Sitz in Amsterdam der Ausbeutung von Kindern den Kampf angesagt. Sie hat sich in wenigen Jahren von einer rein holländischen Firma zu einer globalen Marke entwickelt. Im vergangenen Jahr setzte sie hauptsächlich in den Niederlanden und den USA, in Großbritannien und Irland sowie in Deutschland, Österreich und der Schweiz 88 Millionen Euro um.

Wir haben nachgefragt bei Nachhaltigkeitschef Paul Schoenmakers.