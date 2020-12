Die Internationale Union der Gewerkschaften für Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Hotel-, Gaststätten- und Genussmittelarbeiter (IUL) spielt bei der Bekämpfung der Kinderarbeit eine entscheidende Rolle, denn weltweit sind rund sieben von zehn Kinderarbeitern in der Landwirtschaft zu finden. Die IUL ist ein internationaler Zusammenschluss von Arbeitnehmervertretungen aus allen Teilen der globalen Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette. Ihr gehören 423 Gewerkschaften aus 127 Ländern mit über zehn Millionen Mitgliedern an, und sie ist Mitglied der International Partnership for Cooperation on Child Labour in Agriculture – zusammen mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der Welternährungsorganisation (FAO) und anderen agrarpolitischen Gremien.