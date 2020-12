Mehr Umweltdemokratie für Lateinamerika?

Einzig in Ländern wie Mexiko und Kolumbien gab es bisher schon für Journalisten und Menschenrechtler einen ähnlichen Status. Sie haben die Möglichkeit, nach Morddrohungen staatlichen Schutz einzufordern. Allerdings funktionieren in beiden Ländern die Programme unzureichend, weil der Staat nur wenig Geld und Personal zur Verfügung stellt. Oft gibt es handfeste Interessenskonflikte. Denn in der Hälfte der Fälle – so hat es die UN-Menschenrechtsorganisation ermittelt – steckten Staatsdiener oder Politiker hinter den Drohungen.

Wichtige Neuerung: Beweisumkehr

„Diese Schutzmechanismen sind außerdem nur reaktiv“, ergänzt Andrea Cerami vom mexikanischen Umweltrechtszentrum (Cemda). „Escazú verpflichtet den Staat dagegen zu einer Präventionspolitik, also dazu, es gar nicht erst zu Drohungen kommen zu lassen.“ Weitere juristische Neuerungen sind aus ihrer Sicht die Beweisumkehr – also nicht mehr Betroffene müssen einen Umweltschaden nachweisen, sondern am Pranger stehende Unternehmen müssen darlegen, dass sie nicht Verursacher eines Umweltproblems sind. Mexikos Unterhändler brachten außerdem Anspruch auf Entschädigung für Umweltopfer ein – eine Initiative, die sich am heimischen Gesetz für die Opfer des Drogenkriegs orientiert.