Lieferkettengesetz: Werden Kleinbauern zu Verlierern?

Permanente Rechtsverletzungen

Trotz dieser Vorgaben werden auch oder gerade in der Landwirtschaft die Menschenrechte von vielen Millionen Beschäftigten und vielen Millionen selbständigen Bäuerinnen und Bauern, die in globalen Wertschöpfungsketten eingebunden sind, permanent verletzt. Im Kakaosektor ist beispielsweise seit mehr als 20 Jahren bekannt, dass in Westafrika rund 2 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen arbeiten und unzählige Familien sich zumindest in Teilen des Jahres keine drei Mahlzeiten am Tag leisten können.

Wenn die derzeit angedachte Gesetzgebung tatsächlich umgesetzt wird, dann müsste sich daran etwas ändern. Die OECD hat eine eigene Leitlinie darüber, wie menschenrechtliche Aspekte in agrarischen Lieferketten umgesetzt werden können. Darin fordert sie als oberste Voraussetzung eine transparente und rückverfolgbare Lieferkette.

Diese Rückverfolgung ist eine große Herausforderung für viele Unternehmen. Doch sie könnten darin längst weiter sein. Denn in den vergangenen Jahrzehnten wurden erhebliche Mittel für Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität von Produkten ausgegeben, nicht jedoch für solche zur Einhaltung der Menschenrechte.