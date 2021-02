Sind Menschenrechte beim Streben nach wirtschaftlicher Entwicklung verzichtbar?

Nach den Millionen Toten und Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges verpflichteten sich die Staaten, eine Welt zu schaffen, in der Menschenrechte und individuelle Freiheiten für alle garantiert werden, so wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) festgelegt sind. Doch 73 Jahre nach Verabschiedung der Erklärung, der sich bis heute 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen angeschlossen haben, muss man feststellen, dass die Menschenrechte weltweit zunehmend missachtet werden, weil die Staatengemeinschaft dabei versagt, mächtige staatliche wie nichtstaatliche Akteure für Verletzungen dieser Rechte zur Rechenschaft zu ziehen. Gleichzeitig wurde versäumt, die Geltung der Menschenrechte auf alle Bürger zu erweitern, ganz unabhängig davon, welchen Status sie in der Gesellschaft haben.

Nun argumentieren die Befürworter der Demokratie, dass sich die Konzentration der Macht in wenigen Händen und ein ungleicher Zugang zu staatliche Leistungen nur in einem funktionierenden demokratischen Staat vermeiden lasse. Dessen Verfassung schreibt rechtsstaatliche Prinzipien für seine Bürger fest, garantiert eine Rechenschaftspflicht und sorgt für die Wahrung wesentlicher bürgerlicher und individueller Freiheiten. Eine solche Ordnung definiert auch die Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative, schützt das Privateigentum, fördert eine offene Marktwirtschaft und setzt regelmäßig freie und faire Wahlen an (Evans, 2001).