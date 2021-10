FiTI: Wie Fischerei transparenter werden kann

Mauretanien gab Anfang 2015 selbst den Startschuss für eine globale Initiative für mehr Transparenz in der marinen Fischerei. Dahinter stand die Idee, die Transparenz des Sektors nicht nur national sondern auf globaler Ebene zu verbessern. Nach dem Vorbild der Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI) wurde bei einer ersten Sitzung in Berlin die Fisheries Transparency Initiative (FiTI) ins Leben gerufen. Unter der Führung von Professor Peter Eigen an der dort ansässigen gemeinnützigen HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform wurde in einer zweijährigen globalen Multi-Akteurs-Konsultation das erste und bis heute einzige globale Rahmenwerk erstellt, das definiert, welche Fischerei-relevaten Informationen von nationalen Behörden online veröffentlicht werden sollten.

An diesem Rahmenwerk, dem sogenannten FiTI Standard, waren Vertreter*innen von Regierungen, industriellen Fischereibetrieben, handwerklichen Fischereiverbänden, Organisationen der Zivilgesellschaft und zwischenstaatliche Organisationen wie die Weltbank, die Europäische Kommission und die FAO beteiligt. Während das Verfahren bewusst an dem der EITI angeleht ist, geht der eigentliche Tranzparenzansatz in der Fischerei deutlich über den EITI-Ansatz – nämlich Transparenz zur Bekämpfung von Korruption – hinaus. So war allen Beteiligten klar, dass es deutlich mehr Informationen bedarf, um abschätzen zu können, ob der Fischereisektor nachhaltig bewirtschaft wird.

So deckt der FiTI-Standard insgesamt 12 thematische Bereiche des Fischereimanagements ab: