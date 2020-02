Das neue Werkzeug ist noch stumpf

Gebündelte Rechte für Nord und Süd

Der Zuspruch innerhalb des Menschenrechtsrates wuchs dabei im Laufe der Verhandlungen kontinuierlich an. Es wurden bereits verbriefte Staatenpflichten gebündelt, bestehendes verbindliches Völkerrecht – angepasst an die spezifischen Lebens- und Arbeitsbedingungen ländlicher Bevölkerungsgruppen – interpretiert. So kam eine Vielzahl von Rechten zusammen: auf Land und andere natürliche Ressourcen wie Wasser; auf Saatgut und Biodiversität; auf souveräne Entscheidungen über wirtschaftliche Ziele und Ernährungsweisen; auf Leben, Freiheit, Unversehrtheit, Arbeit – für Bauern und Bäuerinnen im globalen Süden wie in Europa.

Neben individuellen benennt die Erklärung erstmals auch kollektive Rechte, die in Gemeinschaft ausgeübt werden können. Und sie stellt klar, das Staaten verpflichtet sind, diese Rechte zu respektieren, zu schützen und zu erfüllen. Doch obwohl die Staaten aufgefordert sind, alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung zu ergreifen, ist ein Jahr nach dem Votum in New York wenig passiert.