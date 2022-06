Vertragslandwirtschaft: Ausbeutung oder Nutzen für die Kleinbauern?

So sind die am privaten Tabakvertragsanbau beteiligten Bauern weder reich (so dass sie ihren Tabak selbst finanzieren und verkaufen können) noch arm (so dass sie die Abhängigkeit von Krediten und von einem Vertrag nicht riskieren können). Und es sind meist Männer, die Verträge abschließen. An beiden Standorten und insbesondere in den A1-Wiederansiedlungsbetrieben profitieren diese Landwirte von den Verträgen und häufen beträchtliches Kapital an, aber vielleicht nicht so viel wie ihre reicheren Kollegen, die es allein schaffen. Die benachteiligten ärmeren Landwirte müssen sich dem Tabakanbau anschließen, indem sie sich anderen anschließen – oft zu sehr schlechten Bedingungen –, während die Frauen entweder ihren Ehemännern folgen oder sich für andere landwirtschaftliche Tätigkeiten entscheiden.