Etwa zur gleichen Zeit wurde in der nigerianischen Metropole Lagos der Afrika-Sitz des Hunan-Guangdong-Africa Railway-Sea Intermodal (Nigeria) Logistics Centre eröffnet. Im Jahr davor war in der Freihandelszone von Lagos das neue Deep Seaport Container Terminal mit einer Kapazität von 2,5 Millionen TEU eröffnet worden. Das Logistikzentrum ist an Hunans intermodale Bahn- und See-Handelsroute angebunden und betreibt ein integriertes und digitales Logistiksystem für Warentransport, Lagerung und Umschlag. Fünf solche Zentren sind in Afrika geplant, das zweite wird in Ägypten bereits gebaut. Auch im Nachbarland Niger etabliert die CAETE übergeordnete China-Afrika-Zone von Hunan eine gemeinsame Sonderwirtschaftszone. Sie ist die erste derartige Verbindung zu Hunan in Niamey. Als Ziele werden die Steigerung der Deviseneinnahmen aus Nigers Exporten, die Importsubstitution und der Aufbau eines Ökosystems für chinesische Investitionen genannt.

Warum Hunan – und wie geht es weiter?

Warum gerade die Provinz Hunan für diese intensive und wegweisende nationale Vorreiterrolle beim Ausbau der Beziehungen zu Afrika ausgewählt wurde, hat China nie verraten. Eine gängige Erklärung lautet, die Gründe seien durchdacht und hochgradig strategisch, darunter die historische und gegenwärtige Wettbewerbsfähigkeit von Hunan in Branchen wie Landwirtschaft, Agrartechnologie, Bauwesen, Schwermaschinen und Verarbeitung von Erzen. Auch aus entwicklungspolitischer Sicht hat Hunan eine zentrale Rolle bei der Überwindung von Hunger und absoluter Armut gespielt – alles Ziele, die laut Chinas Agenda auch afrikanische Nationen erreichen sollen, und die auch mit den Zielen der Changsha-Erklärung verbunden sind.

Die Rolle der Provinz gewinnt bei der Handelsgestaltung jedenfalls weiter an Bedeutung. Vor kurzem hat sie ein Handelsförderungsabkommen auf Provinzebene mit der südafrikanischen Provinz Gauteng unterzeichnet, die rund sieben Prozent des afrikanischen BIP ausmacht und das Zentrum des Bergbau- und Bankensektors auf dem Kontinent ist.

Der Handel zwischen China und Afrika hat zugleich ein Allzeithoch erreicht: Nach der Erholung von COVID-19 erreichte er laut chinesischen Angaben 2024 einen Wert von rund 296 Mrd. Dollar. In den ersten acht Monaten 2025 wurde ein Anstieg um 15 Prozent auf bereits 222 Mrd. Dollar gemeldet. Andererseits weist der Kontinent wegen der niedrigeren Rohstoffpreise seit 2015 ein Handelsdefizit mit China auf. Südafrika, Angola, Nigeria, die DR Kongo und Ägypten sind Chinas wichtigste Partner auf dem Kontinent, wobei die DR Kongo sogar einen seltenen Handelsüberschuss mit China hat.

Chinas Importe sind nach wie vor stark auf den Erwerb von Rohstoffen und den Rückverkauf von Industriegütern ausgerichtet. Das Hunan-Modell und die Changsha-Erklärung sollen dieses Ungleichgewicht so beseitigen, dass Afrika in den kommenden Jahrzehnten industrialisiert werden kann. Trumps Handels- und Zölle-Agenda könnte diesen Ambitionen noch zusätzlichen Schwung verleihen. Wenn die USA und Europa für chinesische Industriegüter allerdings weniger zugänglich werden, könnte Afrika als Zielmarkt stärker in den Fokus rücken. Ob dies Afrikas Entwicklung nutzen oder schaden wird, dürfte eine Herausforderung in dieser deutlich fragmentierteren Ära des globalen Handels sein.

Was weiter geschieht, ist unklar, abgesehen von einer wahrscheinlichen Intensivierung der chinesischen Initiativen. Das lassen demografische Entwicklungen vermuten, da Afrika den weltweit größten Anteil an jungen Menschen beheimatet – den Konsumenten von morgen. Währenddessen verfolgen die afrikanischen Nationen selbst ihre Agenda zur AfCFTA, auf die sich China ebenfalls vorbereitet – sowohl zur Unterstützung als auch zum eigenen Nutzen für Wachstumspotenzial. Die anhaltenden Verschiebungen handelspolitischer Regeln und die Unvorhersehbarkeit der zweiten Amtszeit von Donald Trump dürften all diese Bemühungen forcieren – ebenso wie Versuche der Europäischen Union, ihren Markt für hochwertige Industriegüter vor chinesischer Konkurrenz zu schützen. Wenn bald kostengünstigere afrikanische Alternativprodukte ihren Weg machen, versucht China, mit seiner Agenda von Changsha in der Provinz Hunan in der frühen Phase ihrer Marktreife einen entscheidenden Fuß in der Tür zu haben.