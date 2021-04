Die Welthandelsorganisation (WTO) hat mit der Ernennung der ersten Frau und der ersten Afrikanerin zu ihrer Generaldirektorin doppelt Geschichte geschrieben. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala tritt ihr Amt in einer Zeit vieler offener Streitfragen an, vom Umgang mit den Folgen der Covid-19-Pandemie bis zur Wiederbelebung der WTO als ein wesentlicher Stützpfeiler der weltweiten Handelsregelungen. Es sind hohe Erwartungen, aber Okonjo-Iwealas Möglichkeiten sind beschränkt, denn in der WTO haben die Mitgliedsländer das Sagen.

In ihrer Erklärung nach ihrer Ernennung bekräftigte Okonjo-Iweala ihre Vision, die WTO „wieder aufzubauen und umzugestalten“, damit sie wieder eine wesentliche Regulierungsinstanz für die Weltwirtschaft sein kann. Die WTO soll für ein starkes, transparentes und faires multilaterales Handelssystem sorgen, das für alle Wachstum und nachhaltige Entwicklung absichert. Okonjo-Iweala war Mitglied des Uno-Gremiums für die Entwicklungsziele nach 2015, das als Ergebnis die UN-Ziele der Agenda 2030 (SDGs) formulierte. Sie erinnerte daran, dass der Gründungsvertrag der WTO Wert darauf legt, den Lebensstandard aller zu erhöhen, Vollbeschäftigung sicherzustellen und nachhaltige Entwicklung zu fördern.

„Die Präambel sagt schon alles! Bei der WTO geht es um Menschen! Es geht um Arbeit in Würde! Lasst uns diesen übergreifenden Zweck in den Mittelpunkt stellen und Antrieb sein für alles, was wir für das multilaterale Handelssystem erreichen wollen“, sagte sie.