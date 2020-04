Das Landportal – ohne Daten keine Rechte

Partizipation und Kooperation sind dabei das oberste Prinzip. Das Landportal-Team bereinigt Datensätze, stellt sie in Kontext und unterstützt bei der Einhaltung der „Open Source“-Datenstandards. Damit lenkt das Portal die Aufmerksamkeit auch auf lokale, wenig sichtbare landbezogene Themen.

Wörterbuch für globale Verständigung

Eine beispielhafte Initiative ist „LandVoc“. Da Land in vielen, auch lokalen Sprachen und in einer Vielzahl unterschiedlicher akademischer Disziplinen diskutiert wird, ist es wichtig, ein gemeinsames Vokabular zur Klassifizierung von Daten und Informationen zu haben. Wenn eine Nichtregierungsorganisation ihre gute Praxis bei der Kartierung von Landgrenzen in einer „Favela“ in Rio de Janeiro verbreiten will, wäre es eine verpasste Gelegenheit, wenn dies in einem „Township“ in Johannesburg nicht angewendet werden könnte.

Da es kein Standardvokabular für „Land Governance“ (im Deutschen meist: Landverwaltung) gab, wurde LandVoc als Thesaurus, eine Art „Wörterbuch“ für verschiedene Sprachen entwickelt, von Englisch und Französisch bis Suaheli und Khmer. Lokale Nichtregierungsorganisationen überprüften die Liste und schlugen Synonyme vor, um den lokalen Sprachgebrauch abzudecken. Es wurde als nicht vom Landportal entwickelt, sondern in einem gemeinsamen Prozess.