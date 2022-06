Eine besondere Beziehung: Wie Populisten ländliche Anliegen ausbeuten

In ländlichen Gebieten sind diese Probleme besonders deutlich spürbar, was oft Neidgefühle gegenüber wohlhabenderen Gegenden oder vermeintlich „Fremden“ im eigenen Land und jenseits davon erweckt. Die Unzufriedenheit mit dem status quo in weitgehend abgehängten Landregionen oder kleinen Orten ist in allen Schichten mit Händen greifbar. Wenn Arbeitsplätze und ein Auskommen fehlen, wird nicht selten vermeintlich „Fremden“ die Schuld zugewiesen, zum Beispiel Immigrant*innen, die in abgehängten Regionen in der Landwirtschaft arbeiten. In solchen Regionen zieht der Verlust an wirtschaftlichem Leistungsvermögen oft Drogenmissbrauch, körperliche wie psychische Erkrankungen und wachsende Verzweiflung nach sich.

In den USA heißt der Präsident nicht mehr Donald Trump, aber rassistische weiße Gruppierungen wie das Patriot Movement ordnen sich gern der landwirtschaftlichen Kultur zu und schüren Sorgen über den Bestand von ländlichem Grundbesitz und der dazu gehörenden Betriebe. In Brasilien gewann Jair Bolsonaro die Wahl dank umfangreicher Unterstützung der landwirtschaftlichen Konzerne und Industrie, die auf die Abschaffung von Umweltbestimmungen und die fortgesetzte Brandrodung des Amazonas hoffte. In Frankreich und Schweden richten sich nationalistische Parteien zunehmend auf Agrarthemen und die Interessen von Landwirt*innen und Waldbesitzer*innen aus.