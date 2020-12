Von der Kinderarbeiterin zur Aktivistin: Eine Geschichte aus Uganda

Kinderclubs haben Verbot erreicht

Wir sehen die Kinder nicht nur als Opfer an; sie sind für uns vielmehr wichtige Akteure, da sie Kinderarbeit aus eigener Anschauung kennen und sie gute Ideen zur Lösung des Problems haben. In Bugiri, einem Bezirk, in dem Kinder beispielsweise in der Fischerei, im Reis- und Zuckerrohranbau arbeiten, haben wir Kinderclubs organisiert, die von Behörden und anderen Interessengruppen verlangen, stärker gegen Kinderarbeit vorzugehen. Mit einer Eingabe an den Bezirksrat haben es Kinder dort geschafft, dass im November 2019 ein Gesetz verabschiedet wurde, das Kinderarbeit verbietet und diejenigen streng bestraft, die Kinder beschäftigen.

Wir müssen endlich erreichen, dass mehr Entscheidungsträger auf allen Ebenen über Kinderschutzrechte aufgeklärt werden. Vertreter aller Interessengruppen bis hin zum Parlament müssen daran mitarbeiten, Kinderarbeit für immer zu beseitigen. Da die meisten Kinder in der Landwirtschaft arbeiten, sollte das Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei aktiv im nationalen Kommittee zur Beseitigung von Kinderarbeit mitarbeiten. Leider aber sind es die Ministerien für Gender und Bildung, die bei diesem Thema federführend sind, und nicht das Landwirtschaftsministerium.