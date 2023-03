#ZeroHungerRun 2023 in Bonn

Lasst uns den Sommer sportlich ausklingen! Schon zum 6. Mal findet der #ZeroHungerRun nun in der Bonner Rheinaue statt. Deshalb laden wir euch auch in diesem Jahr ein, am 10.09. ab 11 Uhr auf der wunderschönen 5 oder 10km-Strecke gegen den Hunger in der Welt zu laufen! Ab 10 Uhr dürfen auch die Kleinsten wieder starten. Wie immer steht der #ZeroHungerRun Bonn unter der Schirmherrschaft der Bonner Oberbürgermeisterin.

Jetzt anmelden

Zusammen mit der Stadt Bonn möchten wir erneut die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen von globalen Krisen und Klimawandel auf den Hunger in der Welt lenken. Der #ZeroHungerRun Bonn ist wieder Auftakt der Bonner SDG-Tage. Am 10.09. steht also alles im Zeichen des 2. Nachhaltigkeitsziels: #ZeroHunger