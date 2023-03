Bürgerkrieg im Jemen: Hintergründe des Konflikts

Stimmen aus der Zivilgesellschaft

Es gibt zahlreiche mutige und engagierte Männer und Frauen, die sich für den Frieden in ihrem Land einsetzen. In den von ihnen kontrollierten Gebieten schränken die Huthis jedoch schon seit Jahren die Handlungsmöglichkeiten der lokalen Zivilgesellschaft durch illegale Festnahmen und Entführungen, Folter, Bedrohungen und Einschüchterungen sowie die Vorgabe, alle zivilgesellschaftlichen Aktivitäten bei einer extra hierfür eingeführten Behörde zu registrieren, ein. Relativ neu ist die Vorgabe der Autoritäten in Sana’a, dass Frauen nur noch mit einem mahram reisen dürfen (also mit einer männlichen Begleitperson aus dem engeren Familienumfeld), was das humanitäre und zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen signifikant einschränkt. Auch in den Gebieten außerhalb der Kontrolle der Huthis müssen zivilgesellschaftliche Aktivitäten immer öfter genehmigt werden. Darüber hinaus sehen sich hier solche Akteure durch Milizen und Sicherheitskräfte wie den „Sicherheitsgürtel“ ebenso bedroht wie durch die allgemein schlechte Sicherheitslage und fundamentalistische Akteure, die vor allem das Engagement von Frauen zu begrenzen versuchen.

In allen Regionen sind zivilgesellschaftliche Akteure des Weiteren mit der Herausforderung konfrontiert, finanzielle Unterstützung für friedensfördernde Aktivitäten angesichts des internationalen Fokus‘ auf humanitäre Unterstützung zu generieren. Internationale humanitäre Akteure sollten sich daher in der Pflicht sehen, ihre Leistungen mit langfristig wirkenden Entwicklungs- und Stabilisierungsmaßnahmen zu verknüpfen. Essen an Schulen würde sich beispielsweise nicht nur positiv auf die derzeit dramatische Lage im Bildungssystem auswirken, sondern auch das Rekrutieren von Kindersoldat*innen verhindern, von denen sich viele den Milizen auf beiden Seiten anschließen, um Zugang zu regelmäßigen Mahlzeiten zu erlangen.