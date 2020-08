Lockdown im Slum: Kein Abstand, keine Perspektive

Am Nachmittag kommen wir in eine Siedlung am Stadtrand von Delhi, an der Grenze zum Nachbarstaat Uttar Pradesh. Auf einer weiten staubigen Fläche leben hier rund 1.000 Menschen in Hütten aus Bambuspfählen, Plastik-Planen, Stoffresten und Wellblech. Dazwischen türmen sich Kleidungsabfälle, Schaumstoff-Reste, alte Matratzen und Plastik.