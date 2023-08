Niger: "Humanitäre Hilfe von entscheidender Bedeutung"

Absolut. Die Sicherheitslage ist schon länger sehr volatil, die andauernde Krise in der Sahelregion sorgt für viele Fluchtbewegungen aus aktiven Konfliktgebieten in relativ sichere Gebiete. Die humanitären Bedürfnisse sind sehr groß, insbesondere in der Ernährungssicherheit. Wir erwarten, dass sie noch größer werden, und dass humanitäre Akteure wie beispielsweise Hilfsorganisationen ständig Sicherheitsrisiken abwägen müssen und im schlimmsten Fall keinen Zugang zu Gegenden hat, in denen die Not am größten ist.

Im Niger leben 26 Millionen Menschen. Laut UNO benötigen 4,3 Millionen von ihnen humanitäre Unterstützung. Was bedeutet das nun für diese Menschen?

Von den 4,3 Millionen leben nach unserer Schätzung mindestens 3,3 Millionen in kritischer Ernährungsunsicherheit, sie könnten also in den kommenden Monaten Hunger leiden. Der Putsch bedeutet für sie noch mehr Unwägbarkeiten.