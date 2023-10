Recht auf Nahrung, Land und Zukunft

Gabriela Silva ist Koordinatorin des bolivianischen Teils eines länderübergreifenden Projektes, das auf den Wandel zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen abzielt. Sie berichtet über ihre besondere Arbeitssituation in Bolivien – und wie diese zur Strategie der Welthungerhilfe passt.

„Als ich Ende 2021 ins Team kam, begann gerade unsere Kooperation mit den beiden bolivianischen Partnern Fundación Alternativas und Cosecha Colectiva. Die Welthungerhilfe hat in Südamerika ein eigenes Büro in Peru, in Bolivien jedoch arbeiten wir nur über unsere Partner. Um also nicht ständig von Peru aus pendeln zu müssen, was weder unseren Finanzen noch dem Klima zuträglich gewesen wäre, fanden wir folgende Lösung: Ich arbeite ein Jahr bei Fundación Alternativas, im nächsten Jahr wechsele ich zu Cosecha Colectiva.

Indem ich vor Ort bin, kann ich laufend zu neuen Ansätzen und Methoden des Projektes beraten. Gemeinsam können wir an Lösungen arbeiten, und zwar auf agile Weise. Die Welthungerhilfe setzt in vielen Ländern zunehmend auf Lokalisierung, also die Stärkung der Partner vor Ort. Das Modell in Bolivien ist ein überzeugendes Signal ganz in diesem Sinne.“