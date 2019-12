Das Leben in den kleinen Ortschaften ist hart und findet unter einfachsten Bedingungen statt. Es gibt nicht überall Strom, und der fällt auch oft aus. Fließendes Wasser ist oft nur an öffentlichen Zapfstellen verfügbar. Vieh läuft frei in den Dörfern herum und die Menschen wohnen in einfachen Steinhäusern. Immerhin verfügen viele Häuser über eine einfache Toilette oder teilen sich eine mit mehreren Haushalten. Es sind Stehklo-Häuschen mit Wassereimer zum Nachschütten und Abfließen in die Sickergrube.