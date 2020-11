Seit Jahren ist die Welthungerhilfe in Karamoja im Bereich Wasser, Sanitär und Hygiene tätig. Dazu gehört auch die Hygiene während der Menstruation. In Sekundarschulen unseres Projektgebietes haben wir Menstruationstassen für alle Mädchen bereitgestellt, die diese Methode anwenden wollen. Auch Unterrichtung über reproduktive Gesundheit ist fester Bestandteil des Programms. Bei unserer Arbeit wurden wir auf die Mädchen an der Kalas-Schule aufmerksam gemacht, in der wir bislang nicht tätig waren. Wir stellen nun Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs für sie zur Verfügung.

Warum setzten diese Mädchen alles daran, weiter in der Schule bleiben zu dürfen?

Familienzusammenhalt ist bei den Stämmen von Kleinbäuer*innen und Hirt*innen in Ostafrika sehr stark. Es gelten die Entscheidungen des Haushaltsvorstands, in aller Regel der Vater. Wenn sich, wie in diesem Fall, minderjährige Mädchen von 12 bis 14 Jahren dagegen auflehnen, ist das eine große Ausnahme. Das Leben dieser Stämme ist immer noch stark von Traditionen geprägt. Viele davon sind gut, doch manche verstoßen heute nicht nur gegen unsere Moralvorstellungen, sondern ebenso gegen Recht und Gesetz auch in Uganda. Dazu gehören weibliche Genitalverstümmelung und die Zwangsverheiratung minderjähriger Mädchen. Dies ist es, was diese Mädchen bei ihrer Rückkehr nach Hause fürchteten.