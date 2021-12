Im Westen Afghanistans, in einer Landschaft voller Staub und Trockenheit, liegt die Stadt Herat, umgeben von Wüste. Am Horizont erstrecken sich die flachen Berge der Dau Shakh Kette, und durch das breite Flussbett des Heirut ziehen sich nur Rinnsale. Seit Jahren wartet man hier auf genug Regen, doch in diesem Sommer fiel so wenig, dass der Weizen noch am Halm vertrocknete. Schon immer konnten die Bäuer*innen hier ihre Familien kaum ernähren, doch seit diesem Sommer sind die, die über die Runden kamen, arm und die Armen bitterarm.

Merajudin Shahabi aus dem Dorf Gabighan kämpfte viele Jahre mit der Not, die aus der Trockenheit der Wüste entsprang. Der Bauer baute Kartoffeln und Zwiebeln an, hielt einige Schafe und Kühe, und schaffte es, in guten Jahren 3.000 Afghani, umgerechnet 30 Euro, im Monat zu verdienen. In schlechten Jahren waren es nur 2.000 Afghani – weniger, als ein 25-Kilo-Sack Reis kostet. Die gesamte Last des Geldverdienens lag allein auf seinen Schultern – Merajudin sagt: „Ich fühlte mich sehr allein.“