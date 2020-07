20.633 Kilometer für eine Welt ohne Hunger

3.446 Laufbegeisterte aus ganz Deutschland nahmen vom 09. – 12. Juli 2020 am virtuellen Benefizlauf "#ZeroHungerRun – Challenge 2020" der Welthungerhilfe teil. Frei nach dem Motto #WirGegenHunger kamen Spenden in Höhe von 69.541 Euro für Menschen in Not zusammen.