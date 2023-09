Africa Climate Summit: Ein Aufruf zum Handeln

Die parallel zum Afrikanischen Klimagipfel organisierte Africa Climate Week bot eine Plattform zum Austausch über Klimalösungen, zu überwindende Hindernisse und Chancen in verschiedenen Regionen, was zu einer ersten globalen Bestandsaufnahme führen sollte, die in der COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Dezember dieses Jahres gipfeln wird.

Der Africa Climate Summit wurde 2023 gemeinsam von der Republik Kenia und der African Union Commission (AUC) in Nairobi ausgerichtet. Er brachte Staats- und Regierungschefs, politische Entscheidungsträger, Organisationen der Zivilgesellschaft, den Privatsektor, multilaterale Institutionen und junge Menschen zusammen, um Maßnahmen und Lösungen für den Klimawandel in Afrika zu entwickeln und zu fördern.

Der kenianische Staatspräsident Ruto, Gastgeber des Gipfels, nannte mehrere Gründe, warum der Kontinent gut aufgestellt sei, um bei der Bekämpfung des Klimawandels eine Führungsrolle zu übernehmen. „Afrika ist der Kontinent mit 60 % der weltweiten erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Solar-, Wind-, Geothermie- und Wasserkraftwerken. Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2100 40 % der Arbeitskräfte der Welt in Afrika leben. Wir verfügen über zwei Drittel der weltweit unbewirtschafteten Ackerflächen, die eine intelligente Landwirtschaft in den Produktionsspeicher der Welt verwandeln können. Wir verfügen über die größte Infrastruktur zur Kohlenstoffbindung in der Welt“, sagte Ruto.

Zunächst nimmt die Erklärung Bezug auf die schon fast historischen Verpflichtungen der Länder, die für die Folgen des Klimawandels in erster Linie verantwortlich sind, ihre Zusagen aus der Vergangenheit einhalten: Ambitioniert die Reduzierung von Treibhausgasen voranzutreiben, wie im Paris Vertrag von 2015 vereinbart, endlich die 100 Mrd. USD Klimafinanzierung jährlich zur Verfügung zu stellen, was schon ab 2020 hätte der Fall sein sollen, aus fossilen Energien und den Subventionen dieser Energien auszusteigen und die Einrichtung und Umsetzung des loss and damage fonds, wie auf der Klimakonferenz in Ägypten im vergangenen Jahr vereinbart.

Was dann kommt ist eine lange Liste von Selbstverpflichtungen. Nationale Politiken sollen so attraktiv gestaltet werden, dass sie ausländisches Kapital anziehen, grünes Wachstum soll Jobs schaffen, umweltschädigende industrielle Prozesse sollen möglichst übersprungen werden, Biodiversität erhalten und über naturbasierte Ansätze zurückgewonnen werden. Die Unterstützung von Kleinbauern und indigenen Gruppen taucht mehr in einem Nebensatz auf, ebenso wie der Ausbau von Frühwarnsystemen und „early action“ zum Schutz von Leben. Die Rolle von Ernährungssystemen und ihr Beitrag zum Klimaschutz und zur Ernährungssicherung bleibt so gut wie unerwähnt und erscheint eher zwischen den Zeilen. Von Transformation ist – außer bei Energiesystemen – keine Rede.