Alleinerziehende Mutter Mariana aus Saporischschja

Die 43-jährige Mariana steht in der Gemeinschaftsküche. Mit ihrer Tochter Sofia, 12, lebt sie in einem der Zimmer. Beide haben sich entschieden, die von der Welthungerhilfe angebotene psychologische Unterstützung anzunehmen. Die alleinerziehende Mutter kommt aus Saporischschja, doch schon zu Beginn des Krieges flüchtete sie mit ihrer Tochter. „Die Entscheidung musste ich damals innerhalb von Minuten treffen. Nachbardörfer wurden bereits beschossen und mir war klar: Ich will meine Tochter beschützen”, erinnert sich Mariana. In Ternopil wollen die beiden warten, bis sie in die Heimat zurückkehren können. „Psychologische Unterstützung hatte ich vorher nie in Erwägung gezogen, aber es hilft mir sehr, die letzten Monate zu verarbeiten”, fügt sie noch hinzu. „Der Verlust der Heimat ist das Thema, was die meisten Menschen aufgreifen“, erklärt Alex. „Es ist verwirrend und schwierig. Viele Geflüchtete erleben schlaflose Nächte, oft auch psychosomatische Symptome wie hohen Blutdruck oder Haarausfall.“ Die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die Ähnliches erlebt haben wie er, hilft auch Alex selbst. Viktoria bestätigt dies: „Der Krieg – das ist nun leider unsere Geschichte, die Realität in unserem Land“, sagt sie. „Wir müssen also lernen, damit umzugehen, wir haben gar keine andere Wahl.“