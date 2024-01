Unterstützung von JERU

Auf ihrem Hof ist es laut – Freiwillige bauen einen Ofen für die vierköpfige Familie in der Küche ein. Das Dorf gehört zu den am stärksten vom Krieg betroffenen Gebieten im Oblast Charkiw, deshalb erhalten die Bewohner*innen Unterstützung durch ein Projekt, das vom ukrainischen Fonds für Humanitäre Hilfe finanziert und von JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) durchgeführt wird.

Zu den Aktivitäten gehören psychosoziale Betreuung für traumatisierte Kinder und Erwachsene, die Bereitstellung von Bargeld, damit sich die Familien mit dem Nötigsten versorgen können, die Installation von Öfen sowie die Verteilung von Brennholz und Briketts. Insgesamt werden 2.040 Haushalte, rund 5.263 Personen, in die Lage zu versetzt, ihre Grundbedürfnisse während des kalten Winters zu decken und ihre Lebensumstände zu verbessern.