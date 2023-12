Bargeld für geflüchtete Familien in der Ukraine

Ein kleiner Junge begrüßt Gäste am Eingang eines alten Dorfhauses. Er hält ein Stück Wassermelone und ein Spielzeugauto in der Hand. Die Stimmen von Lehrer*innen hallen aus verschiedenen Räumen des Hauses, während die beiden älteren Schwestern des Jungen am Onlineunterricht teilnehmen. Aufgrund des anhaltenden Beschusses des Oblast Sumy durch das russische Militär ist der traditionelle Schulunterricht für die Kinder in diesem Gebiet unmöglich geworden.