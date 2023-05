Viele Hilfsorganisationen mussten ihre Arbeit in der Provinz Nord-Kivu vorübergehend einstellen. Auch die Welthungerhilfe konnte ihre Arbeit in Kitchanga wegen der angespannten Sicherheitslage nicht fortsetzen, nachdem die Rebellengruppe M23 das Gebiet eingenommen hatte. Wir konnten jedoch einen neuen Standort in Kirumba einrichten und unterstützen dort Geflüchtete mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln.

Kirumba liegt in der sogenannten Gesundheitszone von Kayna (Zone de Santé de Kayna). Gesundheitszone ist in der DR Kongo ein Verwaltungsbegriff für eine Region, in der humanitäre Hilfe geleistet wird. In der Zone Kayna kommen derzeit tausende Flüchtlinge an. Normalerweise hat die Region etwa 60.000 Einwohner*innen – allein im März dieses Jahres suchten dort über 175.000 vertriebene Menschen Zuflucht.