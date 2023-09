Erfahrungen teilen und voneinander lernen

Persönlicher Austausch über den Nutrition Smart CommUNITY-Ansatz

Bisher kennen wir Teilnehmer*innen nur von virtuellen Treffen, es ist schön, sich nun persönlich auszutauschen. Wir wollen hier Erfahrungen teilen, voneinander lernen und darüber sprechen, welche Anpassungen erforderlich sind, damit der Ansatz der „Nutrition Smart CommUNITY“ auch in anderen Ländern funktioniert. Denn die Bedingungen der jeweiligen Kontinente und Länder sind sehr unterschiedlich.

Eines der Themen ist das Gesundheitssystem. In vielen afrikanischen Ländern gibt es beispielsweise staatliche Programme für stark unterernährte Kinder. Diese bekommen über eine begrenzte Zeit hochkalorische Spezialnahrung, oftmals aber ohne begleitende Beratung oder Möglichkeiten, dauerhaft die Ernährungssituation der Familie selbst zu verbessern. Die Zahl der Rückfälle ist deshalb hoch.

In Indien hingegen unterstützen die Welthungerhilfe und ihre Partner staatliche sogenannte Anganwadi-Zentren. Hier bekommen unterernährte Kinder zwar keine Spezialnahrung, aber die nötige Unterstützung, um die Gesundheit der Familie und den Ernährungszustand der Kinder zu verbessern. Die Eltern erfahren von ausgewogener Ernährung und werden beim Anlegen von Küchengärten für Obst und Gemüse gefördert. An dieser Stelle äußern sich einige afrikanische Kolleg*innen skeptisch, ob es gelingen kann, Behörden in ihren Ländern zu überzeugen, das Gesundheitssystem ähnlich zu erweitern. Für die Welthungerhilfe ist es jedoch wichtig, nicht einfach Parallelstrukturen aufzubauen, sondern sich mit staatlichen Stellen zu koordinieren.