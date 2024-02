Sicherung der Ernährung für gefährdete Gemeinschaften

2022 hat sie die Möglichkeit, ihre landwirtschaftlichen Kenntnisse zu erweitern . Sie nimmt an einem Projekt der Welthungerhilfe und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) teil, das in der Region Kurdistan und im Bezirk Sindschar die Ernährungssicherheit von Geflüchteten und Rückkehrer*innen sichern und ihr Einkommen verbessern soll.

Für Ranya ist all das nicht nur eine Möglichkeit, ihre Familie zu unterstützen: Sie sieht darin die Chance, sich durch Trainings und neues Know-how persönlich weiterzuentwickeln und mit dem erworbenen Wissen ihr eigenes landwirtschaftliches Projekt zu starten . Nach der Teilnahme an den Schulungen erhält sie einen Zuschuss von 1.700 US-Dollar, mit dem sie sich Wassertanks, Düngemittel und einen Zaun kauft.

Ertragreiche Zukunft

Für Ranya ist die Teilnahme am Projekt ein großer Erfolg. Sie hofft, dass es so weitergeht. Ihre Zukunft sieht vielversprechend aus: Unter anderem will sie mehr Feigen anbauen, die in ihrer Heimat im Nordirak ein wichtiges Handelsgut sind.

Die Geschichte von Ranya bezieht sich speziell auf die landwirtschaftlichen Ansätze des Projekts. Unsere Maßnahmen zielen aber beispielsweise auch auf die Aufklärung und Verbesserung des allgemeinen Umgangs mit Lebensmittelabfällen ab, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, und unterstützt den Ausbau der Bewässerungsinfrastruktur. Dabei wird stets darauf geachtet, dass die Ansätze an die lokalen Gegebenheiten angepasst, bedarfsgerecht und marktorientiert sind. Außerdem wird darauf geachtet, dass ein hoher Anteil der Hilfe Frauen und geflüchtete Menschen erreicht, um deren Position zu stärken.