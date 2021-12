Mit Bäumen und Honig gegen Klimakatastrophe und Hunger

Die Menschen in den Dörfern haben dank des Projekts ein neues Einkommen gefunden: In bezahlten Jobs bauen sie Trockensteinmauern und Gräben, um Wasser und Böden im Schutzgebiet zu halten. So wird Einkommen gesichert und gleichzeitig die Erholung der Vegetation beschleunigt. Das Einbringen von Gras- und Baumsamen hilft dabei zusätzlich. Die Welthungerhilfe schult in moderner Bienenhaltung und stellt eine Erstausstattung optimierter Bienenstöcke zur Verfügung. Die geschützte Vegetation vervielfacht die Ernte von Honig, in Somaliland ein teures und begehrtes Produkt. Honig ist ein starkes Argument, den Schutz der Vegetation ernst zu nehmen.

Mittelfristig können die Viehhalter*innen schon im dritten Jahr vorsichtig mit der Grasernte beginnen, in späteren Jahren können die Tiere in Notzeiten auf den Wiesen weiden. An tiefergelegenen Stellen des Schutzgebietes können Brunnen gegraben werden, die länger oder gar ganzjährig Wasser führen. Solarpumpstationen können Dörfer direkt mit sauberem Trinkwasser versorgen. Bisher sind über 1.000 Hektar durch 12 Gemeinden auf diese Weise geschützt und genutzt. Ausnahmslos alle Gemeinden haben um Unterstützung gebeten, diese Gebiete auszuweiten.

Trockengebiete lagern Kohlenstoff ein und schützen das Klima