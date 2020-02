Sie sind ja von Hause aus Agraringenieur. Fressen die Heuschrecken alles, was grün ist?

Thomas Hoerz: Dafür sind sie berühmt. Ich wüsste selbst nicht, was sie NICHT fressen, aber da gibt es bestimmt das eine oder andere bittere Kraut. Für uns gilt: die fressen all das, was auch die Kamele fressen könnten.

Was können die Menschen der Region unternehmen?

Thomas Hoerz: Zunächst einmal müssen die Dörfer herausfinden, wo die Tiere ihre Eier ablegen. Weil eine solche Plage an einem Ort nur alle paar Jahrzehnte auftritt, etabliert sich das Wissen darüber im Dorf nicht, wir müssen also zusammen mit den Menschen im Dorf versuchen, das herauszufinden. Man kann flache Gräben ausheben und die flugunfähigen Tiere dort hineintreiben, verbrennen oder vergraben, man kann auch die Gelege ausgraben und verbrennen oder vergraben. Aber wir sind uns durchaus bewusst, dass das alles zu wenig und zu spät sein könnte. Dann hilft nur noch großflächiger Einsatz von Sprühflugzeugen. Aber mir wird übel, wenn ich an die Folgen für die Umwelt denke.