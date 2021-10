Als Shamo mit seiner Familie vor dem IS floh, verlor er alles. Eine Schulung in Bienenzucht ermöglicht den Neustart in der alten Heimat.

So hörte der 47-jährige Familienvater Shamo von Freund*innen, dass die Welthungerhilfe Schulungen anbot, um Einkommensmöglichkeiten in dem von Krieg zerrütteten Gebiet zu eröffnen und die Lebensgrundlagen der heimkehrenden Bevölkerung zu verbessern. Er entschied sich, an einem Training zur Bienenzucht teilzunehmen, und hoffte, seine Arbeit in diesem Beruf wieder aufnehmen zu können. Shamo besaß schon viel Praxis als Imker, formell hatte er aber nie etwas über die Bienenzucht gelernt. „Es war eine gute Erfahrung für mich. Ich lernte neue Methoden kennen, wie wichtig die Fütterung in der Nebensaison ist, und wie man Bienenwachs herstellt und verarbeitet“, erläutert er. Vom Projekt, gefördert von der Europäischen Union, erhielt Shamo einen kleinen Kredit. Davon kaufte er sich eine Ausrüstung, um die Bienenzucht wieder in Gang zu bringen. Nun hofft er auf gute Einnahmen.