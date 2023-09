„Wir brauchen dringend eine Kurskorrektur, um wieder in die Spur zu kommen. Die Weltgemeinschaft hat das Wissen und die Mittel und mit den SDGs auch einen guten Fahrplan, um nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Jetzt kommt es auf eine beherztere Umsetzung an“, sagt Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Der SDG-Gipfel in der kommenden Woche bietet dafür eine gute Gelegenheit: „Bundeskanzler Olaf Scholz sollte sich nach dem Deutschland-Pakt beim SDG-Gipfel in New York an die Spitze einer ‚Koalition der Macher‘ stellen, die ihre Zusagen erneuert, ausweitet und vor allem umsetzt“, so Mathias Mogge weiter.

Um Hunger bis 2030 zu beseitigen, fordert die Welthungerhilfe von den Staats- und Regierungschefs ein klares Bekenntnis zum Menschenrecht auf Nahrung. Das bedeutet, dass marginalisierte Gruppen sowie die Zivilgesellschaft in Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen eingebunden werden. Zudem müssen Ernährungssysteme umfassend umgebaut werden.