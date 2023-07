Auch im letzten Jahr hat sich die Ernährungslage in Ländern des globalen Südens durch Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise sowie einen Krieg in Europa weiter verschlechtert. Das hat zu neuen Konflikten in vielen Ländern geführt, die durch die Auswirkungen des Klimawandels noch verschärft werden.

Präsidentin Marlehn Thieme und Generalsekretär Mathias Mogge berichten über die Entwicklung privater Spenden, analysieren die aktuellen UN-Hungerzahlen und sprechen über die Rolle der Agenda 2030 angesichts der globalen Herausforderungen.