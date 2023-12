Das Jahr 2023 war für viele Menschen kein gutes Jahr. Die Bilder des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu Beginn des Jahres sind uns allen sicher noch im Gedächtnis. Hinzu kamen schwere Überschwemmungen in Ostafrika und Libyen sowie schwere Erdbeben in Marokko, Afghanistan und Nepal.

Und das waren nur die Naturkatastrophen. Wir haben auch langanhaltende bewaffnete Konflikte erlebt, vor allem in der Sahelzone, in Äthiopien, im Sudan und zuletzt natürlich in Israel und Gaza. All das ist für die betroffenen Menschen kaum zu ertragen und führt auch in diesen Regionen zu immer mehr Hunger.