Berlin/Bonn, 2.1.2024. Bettina Iseli hat den neuen Vorstandsbereich Programme bei der Welthungerhilfe zum 1.1.2024 übernommen. Damit bildet die Organisation die Zunahme von internationalen Krisen und die Ausweitung der Programmarbeit in den vergangenen Jahren auch in der Struktur ab. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass unsere Arbeit in vielen Regionen der Welt immer wichtiger wird, um Menschenleben zu retten und langfristige Perspektiven für ein Leben ohne Hunger zu ermöglichen. Diesen Anforderungen werden wir mit einem gestärkten Programmbereich gerecht”, sagt Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.