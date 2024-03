Das Factsheet fasst die aktuelle Lage in Haiti sowie die Arbeit der Welthungerhilfe vor Ort zusammen.

Die Welthungerhilfe fordert die internationalen Geber und Durchführungspartner auf, die Mittel für den humanitären Reaktionsplan für Haiti aufzustocken, um eine rasche und wirksame Ausweitung der humanitären Hilfe zu gewährleisten. Dafür benötigen wir einen gemeinsamen Fahrplan (Roadmap) der internationalen Gemeinschaft, um sowohl die Ursachen der Krise zu bekämpfen als auch den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, die Koordinierungsmaßnahmen zu stärken und flexible Finanzierungsmechanismen bereitzustellen.“

Zurzeit bereiten wir die Unterstützung der Bevölkerung in den am stärksten betroffenen Vierteln von Port-au-Prince vor und sind in Gesprächen mit nationalen Partnerorganisationen. Dafür sind wir weiterhin dringend auf private Spenden angewiesen. Für 2024 beziffern die Vereinten Nationen den finanziellen Bedarf für humanitäre Hilfe auf 673,8 Millionen US-Dollar; davon sind aber bisher lediglich 2 % finanziert.

Die Landesdirektorin Annalisa Lombardo steht auf Anfrage in Port-au-Prince für Interviews zur Verfügung