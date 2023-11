„Kein Staat allein kann die Klimakrise lösen, sie zwingt zu globaler Zusammenarbeit. Dazu zählt auch, dass die Industriestaaten ihre bereits 2015 versprochenen 100 Mrd. US-Dollar an jährlicher Klimafinanzierung bis 2025 tatsächlich bereitstellen. Danach muss dieser Beitrag steigen. Die aktuellen Überschwemmungen am Horn von Afrika zeigen die dramatischen Auswirkungen zunehmender Klimaextreme. Zuerst hat eine jahrelange Dürre die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen zerstört und Hunger verursacht, doch der langersehnte Regen kam jetzt zu heftig und spült die Hoffnungen der Menschen davon“, sagt Michael Kühn, Klimaexperte der Welthungerhilfe. In Kenia haben in den Wassermassen viele Binnenvertriebene ihr Saatgut und Vieh verloren, es droht der Ausbruch von Cholera. In Somalia sind mehr als eine Million Menschen in Projektregionen der Welthungerhilfe betroffen. Dort ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährdet, auf den Märkten steigen die Preise bereits um 20%.