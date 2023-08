Bereits zum 6. Mal lädt die Welthungerhilfe an einem Sonntag zum #ZeroHungerRun Bonn ein. Am Vormittag des 10. September 2023 bieten die Bonner Rheinauen die Kulisse des Benefizlaufs, bei dem die Teilnehmenden über eine 5-km oder wahlweise eine 10-km-Strecke joggen, sprinten oder walken können und gleichzeitig Menschen in Not unterstützen.

Wie in den Jahren zuvor steht der sportliche Sommerausklang unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Katja Dörner und gilt als Auftakt der diesjährigen Bonner SDG-Tage (Sustainable Development Goals / globale Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen).

Zum #ZeroHungerRun steht die Stadt Bonn so ganz im Zeichen des 2. UN-Nachhaltigkeitsziels: der globalen Überwindung von Hunger.