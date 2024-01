Bildung in Uganda: Junge Leute gestalten ihre Zukunft

Mädchenschule bietet vielen Schutz

Auch die Kalas-Schule befindet sich in Karamoja. Die Schülerinnen dieser Mädchenschule gehören dem Volk der Pokot an. Einige Pokot praktizieren noch immer die weibliche Genitalverstümmelung und die Zwangsverheiratung minderjähriger Mädchen. Die Pokot leben auf beiden Seiten der Grenze zwischen Uganda und Kenia. Die Grenze ist offen. In beiden Ländern sind weibliche Genitalverstümmelung (kurz FGM; "Female Genital Mutilation) und Zwangsverheiratung strafbar, werden aber in Kenia mehr noch als in Uganda nur in Ausnahmefällen geahndet. Deshalb werden die Mädchen von ihren Eltern nach Kenia gebracht und kehren erst nach einiger Zeit zurück, wenn sie sich mit ihrer Situation abgefunden haben.