Die Ausbildung ist erst der Anfang

Cypriano stand kurz vor dem Schulabschluss, als er die Schule abbrechen musste: Als ältestes noch unverheiratetes Kind musste er sich nach dem Tod seiner Mutter um seine jüngeren Geschwister kümmern. Die Schulgebühren hat er sich durch Nebenjobs jahrelang selbst finanziert, nun blieb ihm dafür keine Zeit mehr. "Trotzdem heißt das nicht, dass ich damit abgeschlossen habe", sagt der heute 26-Jährige. Für ihn war von Anfang an klar: "Natürlich werde ich meinen Abschluss nachholen. Und zwar mit dem Verdienst, den mir meine Ausbildung einbringen wird."

Green Colleges: Ausbildungen mit Zukunft

Er spricht von seiner "Green Colleges"-Ausbildung zum Solarinstallateur, die ihm von der Welthungerhilfe finanziert wurde. Die Green-College-Initiative ist ein Projekt in der Region Rwenzori im Westen Ugandas, das Jugendlichen, die aus der formalen Ausbildung ausgeschieden sind, eine zweite Chance bietet. Hier werden sie im Rahmen einer sechsmonatigen Ausbildung in umweltfreundlichen Berufen weitergebildet. Mehr als 1.500 Jugendliche erhielten bereits eine Ausbildung unter anderem im Gemüseanbau, in der Saftverarbeitung, Bienen- und Fischzucht und der Installation und Wartung von Solaranlagen. Damit haben sie gute Aussichten auf eine Arbeitsstelle und auf ein stabiles Einkommen.