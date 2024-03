In der Flüchtlingssiedlung Bidi Bidi in Uganda stehen die Menschen bei Betty Gire Schlange. Die 29-Jährige ist weit und breit die einzige Schneiderin und der Andrang groß.

Ich habe so viele Pläne und momentan scheint es so, dass sich diese realisieren lassen, solange ich hart dafür arbeite.

Leticia kommt aus Uganda; vor ihrer Ausbildung kannte sie eigentlich niemanden aus dem Südsudan persönlich. „Am Anfang war das ein bisschen schwierig, weil wir andere Sprachen sprechen“, gibt Leticia zu. „Mittlerweile haben wir uns angefreundet und sogar gegenseitig unsere Sprachen gelernt. Ich habe jetzt so viele neue Menschen in meinem Leben “, sagt sie.

Eine neue Perspektive

Neben ihrer Familie und der Arbeit, denkt Betty nun oft über die nächsten Jahre nach – und auch die Hoffnung, eines Tages wieder in ihre geliebte Heimat zurückkehren zu können. „Vor der Ausbildung dachte ich noch oft an den Krieg zu Hause, an meinen Mann und an die Schwierigkeiten hier. Jetzt träume ich von einer besseren Zukunft.“