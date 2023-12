COP28: Mehr Schatten als Licht in der arabischen Wüste

Da helfen auch die wissenschaftlichen Berichte nicht, die unablässig daran erinnern, wie weit die Menschheit von der Einhaltung des in Paris beschlossenen 1,5-Grad-Ziels entfernt ist. Und welche Folgen die weitere Nutzung von Öl, Kohle und Gas für den verletzlichsten Teil der Weltbevölkerung hat, der in der Regel auch noch arm ist, an Hunger leidet und häufig von Katastrophen heimgesucht wird.

So heißt es in dem Text, man erkenne „die Notwendigkeit einer tiefgreifenden, raschen und nachhaltigen Verringerung der Treibhausgasemissionen im Einklang mit dem 1,5 °C-Pfad an und fordert die Vertragsparteien auf, unter Berücksichtigung des Übereinkommens von Paris und ihrer unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten, Pfade und Ansätze auf nationalem Wege zu den folgenden globalen Anstrengungen beizutragen“. Immerhin soll bis 2030 eine Verdreifachung der weltweiten Kapazität an erneuerbaren Energien und eine Verdoppelung der Energieeffizienz erreicht werden. Lediglich eine Abkehr von fossilen Brennstoffen in Energiesystemen wurde vereinbart, um im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Das bedeutet nichts anderes als einen Ausstieg aus den Emissionen, nicht aber aus den fossilen Energieträgern. Diese können sogar mit emissionsfreien und emissionsarmen Technologien wie der Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung weiter genutzt werden. Das hatten sich die EU, Deutschland und auch die Zivilgesellschaft anders vorgestellt und muss als Zugeständnis an die erdölexportierenden Staaten interpretiert werden.