Immer mehr Hygienemaßnahmen fließen in den Alltag ein

Händewaschen vor dem Essen, Ausheben von Müllgruben, Bau von Ständern zur Aufbewahrung von Geschirr und anderen Utensilien, die zuvor auf dem Boden lagen, wo Tiere sie verunreinigten – immer mehr der Hygienemaßnahmen fließen in den Alltag der Menschen ein und zeigen Wirkung. „Wir überprüfen in regelmäßigen Abständen, ob die Fortschritte, die wir in den Dörfern gemacht haben, anhalten“, sagt Projektleiter Stephen Elilu. Für die Region Karamoja tun sie das: Rund zehnmal so viele Menschen nutzen nun Möglichkeiten, ihre Hände im eigenen Haushalt zu waschen. Der Anteil der Schüler*innen, die Wasser- und Sanitäreinrichtungen in der Schule benutzen, stieg gar von null auf fast 100 Prozent. Die Möglichkeit zur Nutzung sanitärer Anlagen stieg in der gesamten Region von 25 auf gut 60 Prozent. Das Dorf Kanakomol feierte sogar die Zertifizierung „Open Defecation Free“.