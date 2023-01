SPOUTS of Water: Genial, gesund und ein Gewinn für alle

Um die Situation an der Schule zu verbessern, kochte Irene Kamwanya Wasser über dem offenen Holzkohlefeuer ab, wie es für rund 40 Prozent der Haushalte in Uganda üblich ist. „Aber ich brauchte dafür fast meine ganze Zeit, und durch den Rauch konnte ich kaum atmen“, sagt sie. Heute dagegen sieht ihr Tagesablauf so aus: Am Morgen füllt die Köchin das Wasser in einen Filter und geht dann ihren anderen Aufgaben nach – und die Kinder haben bereits in der Pause um zehn Uhr sauberes Trinkwasser.

Die Lösung liegt rund 40 Autominuten entfernt in Ugandas Hauptstadt Kampala. Dort hat sich ein kleines Unternehmen eine große Aufgabe gesetzt. „Unsere Mission ist es, alle Menschen in Ostafrika mit sauberem Trinkwasser zu versorgen“, sagt Daniel Yin, Geschäftsführer des Sozialunternehmens SPOUTS of Water, das Keramikfilter herstellt. Deren Grundprinzip ist so alt wie effizient: Ton wird mit kleinen Sägemehlpartikeln gemischt und zu Töpfen geformt. Bei hohen Temperaturen verbrennt das Sägemehl im Ofen und hinterlässt winzige Poren im Ton. Durch sie kann das Wasser in den darunter liegenden Behälter tropfen, die Keime jedoch nicht.