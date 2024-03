Schon als junges Mädchen hatte ich damals den Wunsch, an dieser Situation etwas zu verändern. Das war meine Motivation, mich für den WASH-Sektor zu qualifizieren, indem ich an verschiedenen WASH-bezogenen Schulungen und Mentoring-Sitzungen teilnahm. Für meinen Job ist es heute von Vorteil, dass ich mich in das Leben in ländlichen Gebieten hineinversetzen kann, wo der Zugang zu Wasser und guter Sanitärversorgung ein großes Problem ist. Ich kann meine Erfahrungen einbringen, wenn ich mit den Gemeinden über ihre Beteiligung an den Veränderungen spreche.

Das Leben der Landbevölkerung verbessern

Meine Arbeit ist sehr vielseitig, ich wirke an der Planung und Umsetzung von Projekten mit, überwache Fortschritte und fördere das Vernetzen der Welthungerhilfe mit anderen Organisationen in Uganda. Ich habe mir immer mehr Fachwissen angeeignet, entwickle das Thema WASH in unserer Organisation weiter, erarbeite Richtlinien und Empfehlungen und stelle diese auch auf nationaler Ebene verschiedenen Akteuren zur Verfügung. Im vergangenen November waren die Landesdirektorin der Welthungerhilfe, eine Kollegin und ich bei der Vizepräsidentin Ugandas, Jessica Alupo, eingeladen. Sie drückte ihre große Wertschätzung für unsere Arbeit aus – das hat uns sehr motiviert.